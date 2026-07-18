Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στις Σίσες Ρεθύμνου – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 ανοικτά του Ρεθύμνου της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 32 χιλιόμετρα ΒΒΑ των Σίσων Ρεθύμνου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 15 χιλιόμετρα.

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Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα.