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ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στις Σίσες Ρεθύμνου – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης

Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στις Σίσες Ρεθύμνου – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης
MotionTeam
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:18

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 ανοικτά του Ρεθύμνου της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 32 χιλιόμετρα ΒΒΑ των Σίσων Ρεθύμνου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 15 χιλιόμετρα.

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Φωτογραφία

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα.

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