Σε κλοιό καύσωνα μπαίνει η χώρα – Θα φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Σε κλοιό καύσωνα μπαίνει πλέον η χώρα με το καυτό σκηνικό του καιρού να αναμένεται να κρατήσει ως 100 ώρες και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σχετικά με την Αττική το Σαββατοκύριακο θα κυμανθεί έως 38 βαθμούς Κελσίου δημιουργώντας ένα ζεστο σκηνικό.

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«Ευτυχώς στην Αττική θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Θα αρχίσει το Σάββατο να ανεβαίνει η θερμοκρασία, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα νιώσουμε παραπάνω ζέστη.

Τετάρτη θα κορυφωθεί η θερμοκρασία στην Αττική, γιατί την Τρίτη που είναι η τελευταία ημέρα καύσωνα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια περισσότερη δροσιά. Τετάρτη θα παραμείνει ζέστη και θα φύγει την Πέμπτη» ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA για να προσθέσει:

«Μετά τα 39, 40, 42 θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας για τις περισσότερες περιοχές της χώρας κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου και βροχές. Πραγματικά καιρικό καρδιογράφημα».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Άνοδο αναμένεται να καταγράψει η θερμοκρασία το Σάββατο 18/7 κάνοντας ακόμα πιο ζεστό το σκηνικό του καιρού.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Από εκεί και πέρα, γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

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ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

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ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.