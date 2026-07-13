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ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός μπερδεύει τις ταχύτητες και μπουκάρει σε κατάστημα ρούχων – «Ήθελε να φύγει πίσω και πήγε μπροστά»

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός μπερδεύει τις ταχύτητες και μπουκάρει σε κατάστημα ρούχων – «Ήθελε να φύγει πίσω και πήγε μπροστά»
DEBATER NEWSROOM

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν υπάλληλοι και πελάτες σε εμπορικό κατάστημα στα Βριλήσσια, όταν ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού (SUV) έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη και κατέληξε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει το μέγεθος της πρόσκρουσης, με τους παρευρισκόμενους να απομακρύνονται έντρομοι την τελευταία στιγμή.

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Όπως προκύπτει από το υλικό, η οδηγός, η οποία λίγο πριν βρισκόταν στο κατάστημα κάνοντας τα ψώνια της, είχε σταθμεύσει το όχημά της ακριβώς απ’ έξω και επιχειρούσε ελιγμούς για να αποχωρήσει.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η οδηγός αντί για την όπισθεν επέλεξε την πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το SUV να αναπτύξει ταχύτητα προς τα εμπρός.

«Ήθελε να φύγει πίσω, έβγαλε το χειρόφρενο και πήγε μπροστά», περιέγραψε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που έγινε μάρτυρας του συμβάντος.

Το όχημα διέλυσε τη βιτρίνα, παρέσυρε σταντ με ρούχα και κρεμάστρες και ακινητοποιήθηκε τελικά όταν προσέκρουσε σε εσωτερική κολόνα του κτιρίου.

Περαστικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια, ενώ η οδηγός εξήλθε από το αυτοκίνητο σε κατάσταση σοκ, ζητώντας συγγνώμη και αγκαλιάζοντας τις υπαλλήλους.

Από την τρελή πορεία του οχήματος ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές.

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Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από τον χώρο με τη χρήση γερανού, ενώ στην επιχείρηση μετέβησαν άμεσα τεχνικά συνεργεία για την αποκατάσταση της κατεστραμμένης τζαμαρίας.

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