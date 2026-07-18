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Δίνει μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκκαρη – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με την Κορνέεβα

Θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα προς το τρόπαιο

Δίνει μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκκαρη – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με την Κορνέεβα
EUROKINISSI
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Τη δική της μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Athens Open δίνει το Σάββατο 18/7 η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια μετά τη νίκη της κόντρα στην Αλίσια Παρκς προκρίθηκε στον ημιτελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open όπου και θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19/7.

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Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Ο αρχικός στόχος ήταν να βρίσκομαι εδώ το Σαββατοκύριακο, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμη πιο όμορφη.

Όχι ότι δεν είναι ήδη ωραία, αλλά παίζω στο σπίτι μου και αυτό από μόνο του είναι κάτι μοναδικό» ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα με την Παρκς η Μαρία Σάκκαρη για να προσθέσει:

«Νομίζω ότι μας αξίζει όλους να δούμε αυτό το στάδιο γεμάτο. Θα ήταν ακόμη πιο ωραίο να το δούμε… φίσκα, όπως λέμε».

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