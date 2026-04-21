Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο και τον τραυμάτισε βαριά (Εικόνες & Βίντεο)

Στη Μεσαρά της Κρήτης σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό, όταν σκύλος επιτέθηκε σε έναν ανήλικο μαθητή Γυμνασίου χωρίς λόγο, ενώ το παιδί περπατούσε στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, ο μαθητής από την Κρήτη κινούνταν πεζός, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο σκυλί, ράτσας λυκόσκυλο ή Μαλινουά, του όρμησε.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το ζώο έριξε στο έδαφος το παιδί και ξεκίνησε να τον δαγκώνει, προκαλώντας πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα του ανήλικου, καθώς και ένα μεγάλο τραύμα στο μπούτι. Πηγή: patris.gr

Άμεσα ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό στους κατοίκους, ιδίως στα παιδιά, διότι είναι άγνωστο αν ο σκύλος είναι αδέσποτος ή όχι.