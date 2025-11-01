Βεντέτα στα Βορίζια: Φόβοι για νέα επεισόδια μετά τη φονική βεντέτα

Με ακόμη μεγαλύτερη ένταση συνεχίζεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11). Δύο οικογένειες του χωριού φέρονται να αναβίωσαν την παλιά τους βεντέτα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 39χρονος και μια 55χρονη, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την Κρήτη, σημειώθηκε όταν στα Βορίζια Ηρακλείου έπεσαν πυροβολισμοί, μετατρέποντας το χωριό σε πεδίο μάχης. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Η κατάσταση στα νοσοκομεία χαρακτηρίζεται δραματική, την ώρα που οι αρχές έχουν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, έπεσαν πάνω από 2000 σφαίρες που γάζωσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό.

Το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοκ, και φρουρούμενο, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων προσπαθούν να σταθούν όρθιες μέσα στο πένθος τους.

Βαφτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου

Η σύζυγος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, συντετριμμένη από τον χαμό του, κλήθηκε να αντιμετωπίσει ακόμη μια τραγική δοκιμασία. Τα τρία μικρότερα παιδιά του ζευγαριού δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί, γεγονός που, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, δεν επιτρέπει την τέλεση της κηδείας του πατέρα πριν προηγηθούν οι βαπτίσεις τους.

Έτσι, μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών του σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου, όπως ορίζει το έθιμο.

Η 55χρονη που έχασε τη ζωή της υπέκυψε από ανακοπή καρδιάς, με την νεκροψία νεκροτομή να ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της.

Επίσης ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η κόρη της νεκρής γυναίκας, με τις δύο τους να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της 55χρονης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Η αφορμή του αιματηρού περιστατικού ήταν ένα σπίτι.

Οριοθετημένες είχαν τις περιοχές τους οι δύο οικογένειες, ωστόσο μέλος της μίας αποφάσισε να χτίσει σπίτι εκεί που ήταν η περιοχή της άλλης.

Αφού υπήρχε μία διαμάχη, φαίνεται ότι η διαφορά αυτή δεν λύθηκε οικονομικά όπως είχε προτείνει 3η οικογένεια από τα Χανιά που έπαιζε τον ρόλο του συμβιβαστή.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι

Το βράδυ της Παρασκευής 931/10) τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το νεόδμητο σπίτι, όπου εξερράγη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα η άλλη οικογένεια υπερηφανεύτηκε ότι προκάλεσε την έκρηξη, με το κλίμα να ξεκινά να γίνεται έκρυθμο.

Η «εμπόλεμη ζώνη»

Το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί είχαν μεταβεί στα Βορίζια ώστε να κάνουν αυτοψία μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινα» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, ήταν «τρυπημένο» από τις σφαίρες.

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών, με τους εμπλεκόμενους λόγω και της υψομετρικής διαφοράς, να πυροβολούν οι μεν από πάνω προς τα κάτω, και οι δε από κάτω προς τα πάνω με αποτέλεσμα τον δραματικό απολογισμό των δύο νεκρών και των τραυματιών.

Ενισχύσεις από την Αθήνα

Όπως έχει γίνει γνωστό, αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα από τη μία από τις εμπλεκόμενες οικογένειες.

Οι δυνάμεις της Αθήνας έρχονται ενισχυτικά και εκτιμάται ότι δεν θα σταματήσουν οι έρευνες και το «πρεσάρισμα» μέχρι να συλληφθούν άμεσα όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Είναι σαφές ότι έρχονται δύσκολες ημέρες και απαιτούνται ισχυρότατες δυνάμεις σε 24ωρη βάση, με τον φόβο να συνεχιστούν τα αντίποινα και η κατάσταση να ξεφύγει και πάλι.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι παρά το μακελειό, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στόματα παραμένουν κλειστά καθώς πολύτιμοι μάρτυρες δεν έχουν κατονομάσει τα άτομα που ενεπλάκησαν ενώ και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι μέχρι στιγμής «εξαφανισμένα», παρά το ότι οι αρχές έκαναν φύλλο και φτερό τα σπίτια στο χωριό.

Όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του Mega, η ένταση είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα και οι εμπλεκόμενες οικογένειες δεν ήταν δύο άλλα τρεις. Επίσης μία οικογένεια από τα Χανιά προσπάθησε να κάνει σασμό στις οικογένειες, όμως, μία υποτιμητική κουβέντα μεταξύ των μελών των οικογενειών, ήταν αρκετές να ξανανάψουν τη σπίθα της βεντέτας.

Κλείνουν τα σχολεία

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών.