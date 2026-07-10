Φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας: Ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, ήχησε το 112 λόγω των καπνών (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης και συγκεκριμένα σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.
Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl…— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
Λίγο αργότερα το βράδυ της Παρασκευής 10/7 ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.
Δείτε φωτογραφίες:
πηγή στην Google
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