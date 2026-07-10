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Φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας: Ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, ήχησε το 112 λόγω των καπνών (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας: Ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, ήχησε το 112 λόγω των καπνών (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Onlarissa
DEBATER NEWSROOM
UPD: 00:04

Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης και συγκεκριμένα σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

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Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα το βράδυ της Παρασκευής 10/7 ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
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