Φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας: Ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, ήχησε το 112 λόγω των καπνών (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης και συγκεκριμένα σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl…— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026

Λίγο αργότερα το βράδυ της Παρασκευής 10/7 ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες – παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.

Δείτε φωτογραφίες: