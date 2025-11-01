Βεντέτα στα Βορίζια: Μαρτυρία για το μακελειό στη Κρήτη με 2 νεκρούς και 6 τραυματίες – “Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο”

Ένα περιστατικό απύθμενης βίας σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από βεντέτα που ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ δύο οικογενειών.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αγνώστων και η μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας καθώς από το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη και έχει αφήσει πίσω του νεκρούς και τραυματίες. Από το αιματηρό περιστατικό έχουν καταγραφεί επίσημα δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το πρωί του Σαββάτου (1/11), με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για σκηνικό που θύμιζε περισσότερο ταινία. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής όταν εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του DEBATER, κλιμάκιο του ΕΚΑΜ θα μεταβεί στο χωριό και θα παραμείνει εκεί για τις επόμενε ημέρες. Ο τραγικός απολογισμός προς το παρόν είναι δύο νεκροί, μία γυναίκα 57 ετών και ένα άνδρας κοντά στα 40, και 6 τραυματίες μεταξύ των οποίων ένας 25χρονος και ένας 30χρονος που διακομίστηκαν στο ΠαΓΝΗ από ιδιωτική κλινική.

Μαρτυρία που σοκάρει

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου και πανικού που έζησε. Ο ίδιος, κάτοικος Αθήνας, δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα και τόνισε ότι έζησε από τύχη καθώς οι σφαίρες “σφύριζαν” δίπλα του.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι τελευταία στιγμή κατάφερε να διαφύγει σώος.

Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά», συμπλήρωσε.

«Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές».

Δύο οικογένειες και μία βεντέτα πίσω από το αιματηρό περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αιματοκύλισμα αφορά δύο οικογένειες με ιστορικό βεντέτας καθώς αφορμή στάθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη σε υπό κατασκευή οίκημα το βράδυ της Παρασκευής στα Βορίζια. Οι Κ. έβαλαν το βράδυ το μηχανισμό σε οικοδομή που βρίσκεται στην ιδιοκτησία των Φ.

Όπως φαίνεται, οι δύο οικογένειες πήραν τα όπλα, ενώ είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. Μετά την έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής, το Σάββατο (1/11) το πρωί, μέλη της οικογένειας των Φ. μπήκαν μέσα στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 νεκροί, μία εξ αυτών γυναίκα 57 ετών που έπαθε ανακοπή όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Η πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΛΑΣ που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, στο Κρήτη μεταβαίνουν εκτάκτως ο αρχηγός της Ελληνικής αστυνομίας, και κλιμάκιο του ελληνικού FΒΙ μαζί με τον επικεφαλή του σώματος της μυστικής αστυνομίας.

Για το φονικό περιστατικό ενημερώθηκε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας. Η επίσημη ενημέρωση από τα νοσοκομεία, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, που έχουν μεταφερθεί στο ΠαΓΝΗ και στο Βενιζέλειο.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στο ΠΑΓΝΗ υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή στα Βορίζια και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να αποσαφηνίσουν τα αίτια της αιματηρής σύγκρουσης, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της Ασφάλειας και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πηγές του ΕΚΑΒ, άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών. Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές την μεταφορά 2 τραυματισμένων γυναικών από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Παράλληλα, δύο άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Επιπλέον, 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σημείο μηδέν η έκρηξη σε υποκατασκευή οίκημα το βράδυ της Παρασκευής

Να θυμίσουμε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη χθες το βράδυ, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.