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Χαλκιδική: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 36χρονος που έκανε jet ski

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Χαλκιδική: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 36χρονος που έκανε jet ski
Unsplash
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost ο 36χρονος φέρεται να τραυματίστηκε κατά τον χειρισμό του ιδιωτικού του jet ski.

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Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή έτερου jet ski που έσπευσε στο σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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