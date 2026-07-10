Χαλκιδική: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 36χρονος που έκανε jet ski

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost ο 36χρονος φέρεται να τραυματίστηκε κατά τον χειρισμό του ιδιωτικού του jet ski.

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Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή έτερου jet ski που έσπευσε στο σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.