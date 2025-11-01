Βεντέτα στη Βορίζια: Νεκρή 55χρονη νοσηλεύτρια – Είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της

Μακελειό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, λόγω μιας βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μία νεκρή από το αιματηρό περιστατικό εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μία 55χρονη γυναίκα, η οποία άνηκε στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και είχε μεταβεί στα Βορίζια για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της, όταν ξέσπασε η φονική συμπλοκή.

Η άτυχη γυναίκα, χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, έπεσε νεκρή μέσα στο χωριό, την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή.