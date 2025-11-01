Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στη Βορίζια: Νεκρή 55χρονη νοσηλεύτρια – Είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της

Εργαζόταν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Βεντέτα στη Βορίζια: Νεκρή 55χρονη νοσηλεύτρια – Είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της
Πηγή: Neakriti.gr
DEBATER NEWSROOM

Μακελειό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, λόγω μιας βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μία νεκρή από το αιματηρό περιστατικό εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μία 55χρονη γυναίκα, η οποία άνηκε στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και είχε μεταβεί στα Βορίζια για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της, όταν ξέσπασε η φονική συμπλοκή.

Η άτυχη γυναίκα, χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, έπεσε νεκρή μέσα στο χωριό, την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ