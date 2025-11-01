Ηράκλειο: Τι ξαναφούντωσε τη βεντέτα στα Βορίζια – Πώς οδηγήθηκαν στο μακελειό

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (01/11).

Όπως αναφέρει το Mega, η βεντέτα έχει βαθιές ρίζες στο παρελθόν, ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με την βεντέτα που ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια διότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.

Όπως τονίζει στο ρεπορτάζ, υπήρχε η εχθρότητα όχι μεταξύ 2 αλλά μεταξύ 3 οικογενειών.

Οι δύο από αυτές είχαν κάποιες εχθρότητες για τα βοσκοτόπια, υπήρχε εχθρότητα χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ένοπλη σύρραξη.

Πριν από μήνες, ένα μέλος της μίας οικογένειας και ένα της δεύτερης έτρωγαν σε κάποιο γλέντι και κάποιος από αυτούς ανέφερε κάτι υποτιμητικό για ένα μέλος της τρίτης οικογένειας που εμπλέκεται.

Τότε ο ένας άνδρας αντέδρασε και μαχαίρωσε αυτόν που έκανε το υποτιμητικό σχόλιο. Εκεί φαίνεται να ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την αναβίωση της βεντέτας στο χωριό.

Την επόμενη ημέρα, το μέλος της τρίτης οικογένειας έμαθε για το υποτιμητικό σχόλιο σε βάρος του και πυροβόλησε στην πλατεία του χωριού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων ατόμων, ελαφριά, ένα συμβάν που για αυτό δεν έμαθε ποτέ η αστυνομία.

Οικογένεια από τα Χανιά προσπάθησε να κάνει συμβιβαστική διαδικασία

Μία γνωστή οικογένεια από τα Χανιά, επειδή υπήρχε αυτό το ρήγμα στην οικογένεια, χρησιμοποιήθηκε ώστε να πραγματοποιηθεί η συμβιβαστική διαδικασία.

Όταν ξεκίνησε η διαμάχη για το σπίτι, οι συμβιβαστές από τα Χανιά πρότειναν στην οικογένεια να αγοράσουν εκείνοι το σπίτι και να τους δώσουν τα χρήματα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος νέος κύκλος αίματος.

Όμως έφυγαν από τη μέση αυτοί που θα έκαναν τον σασμό, και έτσι η βεντέτα φαίνεται να ξαναφούντωσε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 39χρονος από την οικογένεια Καργάκη που έχασε τη ζωή του, πυροβολούσε στον αέρα για να πανηγυρίσει την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας, με τους αστυνομικούς παρόντες καθώς διερευνήσουν το περιστατικό με τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι και στη συνέχεια ξεκίνησε το αιματοκύλισμα.

Βροχή έπεσαν οι σφαίρες στα Βορίζια Ηρακλείου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να υπάρξουν πολλοί τραυματίες. Δραματική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία, ενώ οι αρχές έχουν στείλει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο ώστε να σταματήσει το περιστατικό πριν κλιμακωθεί περισσότερο.

Από το μακελειό, νεκρός είναι ο 39χρονος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Φανούρης Καργάκης, και η 55χρονη, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, που κατέληξε ίσως από ανακοπή. Για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.