Βεντέτα στα Βορίζια: Βαφτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου πριν την κηδεία του

Πανικός επικρατεί στην Κρήτη έπειτα από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (01/1), όπου άφησε πίσω δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, όταν , όταν δύο οικογένειες με βεντέτα μεταξύ τους, άρχισαν να πυροβολούν στους δρόμους του χωριού.

Ένας από τους νεκρούς ήταν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που ήταν πατέρας πέντε παιδιών. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι η οικογένεια του αποφάσισε λίγες ώρες μετά την τραγωδία να βαφτίσει τα αβάφτιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν αύριο στην κηδεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοκαρισμένη βρίσκεται η τοπική κοινωνία από όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί, με κάποιους να κάνουν λόγο για προδιαγεγραμμένη τραγωδία καθώς η κόντρα των δύο οικογενειών κρατούσε χρόνια.

Από το μακελειό στα Βορίζια έχασε τη ζωή της και η 55χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία πιθανολογείται ότι κατέληξε από ανακοπή. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να ρίξει «φως» στον θάνατο της γυναίκας.

Ο άλλος νεκρός είναι ο Φανούριος Καργάκης, όπου συναντήθηκε στην είσοδο του χωριού με έναν άνδρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφο του και έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς. Οι άλλοι δύο είναι τραυματίες και νοσηλεύονται, ενώ αναμένεται και η σύλληψη τους.