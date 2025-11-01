Βεντέτα στη Βοριζιά: Κλειστά τα σχολεία της περιοχής για προληπτικούς λόγους
Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά
Κλείνουν σχολεία στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από το σοκαριστικό μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11), με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Φαιστού μετά το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου και ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη (03-04/11) θα μείνουν τα ακόλουθα σχολεία κλειστά για προληπτικούς λόγους.
Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία:
- Νηπιαγωγείο Βοριζίων
- Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
- Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
- Γυμνάσιο Ζαρού
Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.
