Βεντέτα στη Βοριζιά: Κλειστά τα σχολεία της περιοχής για προληπτικούς λόγους

Κλείνουν σχολεία στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από το σοκαριστικό μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11), με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Φαιστού μετά το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου και ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη (03-04/11) θα μείνουν τα ακόλουθα σχολεία κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.