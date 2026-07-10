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Ισπανία – Βέλγιο: Πήραν προβάδισμα οι «φούριας ρόχας», απάντησε ο Ντε Κετελάρε (Βίντεο)

Τα στιγμιότυπα του πρώτου ημιχρόνου

Ισπανία – Βέλγιο: Πήραν προβάδισμα οι «φούριας ρόχας», απάντησε ο Ντε Κετελάρε (Βίντεο)
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Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνουν το βράδυ της Παρασκευής 10/7 οι Ισπανία και Βέλγιο.

Οι «φούριας ρόχας» μπήκαν δυναμικά στον αγώνα και προηγήθηκαν στο 30ο λεπτό με τον Ρούιζ για να ισοφαρίσει ο Ντε Κετελάρε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.

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