Τελειώνει από τον Παναθηναϊκό ο Όσμαν – Μετακομίζει στον ΠΑΟΚ με μυθικό συμβόλαιο

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στον ΠΑΟΚ και την Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, την αποχώρηση του Τούρκου φόργουορντ από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

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«Η απόφασή σου με στεναχωρεί αλλά την σέβομαι πλήρως και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τζέντι. Τζέντι. Τζέντι» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης από την πλευρά της, η οποία με τον Τέλη Μυστακίδη στην προεδρία της θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ φαίνεται να έδωσε δυο εκατομμύρια ευρώ για το buy out στον Παναθηναϊκό για τον Τούρκο άσο, ενώ στον ίδιο τον παίκτη προσέφερε το συμβόλαιο των 9 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο.

Ο ίδιος ο παίκτης με τη σύμφωνη γνώμη και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ.