Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ για το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια – Δύο νεκροί και 4 τραυματίες μετά το μακελειό

Ενημέρωση για το μακελειό που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου εξέδωσε το ΕΚΑΒ κάνοντας λόγο για 2 νεκρούς και 4 τραυματίες.

Ειδικότερα, η ενημέρωση του ΕΚΑΒ αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές: