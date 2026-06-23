Μακελειό στα Βορίζια: Πολεμικό σκηνικό με 13 όπλα «δείχνει» η βαλλιστική έκθεση – 124 κάλυκες από 13 όπλα

Συνθήκες κανονικής πολεμικής σύρραξης αποτυπώνει η επίσημη έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΕΛ.ΑΣ. για το πολύνεκρο επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια.

Τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία φέρνει στο φως η ιστοσελίδα CretaLive, σοκάρουν, καθώς πιστοποιούν καταιγισμό πυρών σε ελάχιστο χρόνο και τη χρήση ενός ολόκληρου «οπλοστασίου».

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Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα, στον τόπο της τραγωδίας περισυνελέγησαν και εξετάστηκαν:

124 κάλυκες

8 βολίδες και 5 θραύσματα

1 πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και 2 μεταλλικά ρινίσματα

Από τη μορφολογία των ευρημάτων προκύπτει με βεβαιότητα ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα: πέντε πιστόλια των 9mm (πιθανότατα τύπου Glock), τέσσερα πολεμικά τυφέκια Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο .38 Special, ένα όπλο 380 Auto, ένα των 7.65mm και μία καραμπίνα.

Το μυστήριο με τα καλάσνικοφ και τη σορό του Φανούρη Καργάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους 76 κάλυκες Καλάσνικοφ που εντοπίστηκαν. Οι ειδικοί τους διαχώρισαν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, γεγονός που αποδεικνύει ότι πυροδοτήθηκαν από τέσσερα ξεχωριστά πολεμικά όπλα (16, 21, 27 και 12 κάλυκες αντίστοιχα ανά όπλο).

Ωστόσο, η έκθεση προκαλεί γρίφο για τις διωκτικές αρχές στα εξής σημεία:

Η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί με κανένα από τα τέσσερα συγκεκριμένα Καλάσνικοφ της έρευνας.

Παράλληλα, στο αγροτικό αυτοκίνητο του θύματος εντοπίστηκε θραύσμα από άλλη βολίδα (επίσης διαμετρήματος 7.62 x 39).

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Τα ίχνη της δεν ταυτίζονται με τη φονική βολίδα, γεγονός που πιστοποιεί ότι κατά του Καργάκη άνοιξαν πυρ τουλάχιστον δύο διαφορετικά καλάσνικοφ.

Το «ένοχο» 9άρι και η σύνδεση με το παρελθόν

Μια άλλη σημαντική αποκάλυψη της βαλλιστικής έρευνας αφορά ένα συγκεκριμένο πιστόλι των 9mm. Μέρος των καλύκων που βρέθηκαν στα Βορίζια ταυτοποιήθηκε με όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε δύο ένοπλα περιστατικά στην περιοχή του Τυμπακίου.

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Πρόκειται για ένα εύρημα-κλειδί, καθώς το ίδιο όπλο συνδέει πλέον τρεις διαφορετικές ποινικές υποθέσεις σε βάθος πενταετίας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν απάντηση

Παρά το φως που ρίχνει η εργαστηριακή έκθεση, η τροπή της έρευνας γεννά πλέον νέα, πιεστικά ερωτήματα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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Πού βρίσκεται το όπλο που επέφερε το μοιραίο πλήγμα στον Φανούρη Καργάκη και ποιο ήταν εκείνο που έκοψε το νήμα της ζωής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη;

Πόσοι ήταν τελικά οι σκοπευτές το μοιραίο πρωινό; Υπήρχαν τέσσερις διαφορετικοί χειριστές για τα Καλάσνικοφ ή λιγότερα άτομα που άλλαζαν όπλα;

Σε ποιον ανήκει το πιστόλι που «δείχνει» τη σύνδεση με τα παλαιότερα χτυπήματα στο Τυμπάκι;

Το σύνολο των 124 καλύκων προέρχεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη συμπλοκή, ή ο δημόσιος δρόμος ήταν «επιβαρυμένος» από παλαιότερους άσκοπους πυροβολισμούς (μπαλωθιές);