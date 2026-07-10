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Ανεβαίνει στους 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο το Σάββατο 11/7 – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Ανεβαίνει στους 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο το Σάββατο 11/7 – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο το Σάββατο 11 Ιουλίου κάνοντας ακόμα πιο ζεστό το σκηνικό του καιρού.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

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Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου βόρειοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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Γενικά αίθριος καιρός, όμως στη Μακεδονία και τη Θράκη μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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