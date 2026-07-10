Marfin: Πώς οι φωτογραφίες διακοπών οδήγησαν τις Αρχές στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορούμενων για τον φονικό εμπρησμό του 2010 (Βίντεο)

Ένα ανώνυμο mail αλλά και φωτογραφίες από διακοπές ήταν αυτά που οδήγησαν στην ταυτότητα των τριών κατηγορούμενων για τον φονικό εμπρησμό του 2010 στο κατάστημα της Marfin που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των δυο από τους τρεις κατηγορούμενων και την σύλληψη τους στην Αθήνα, ενώ μια 46χρονη βρίσκεται στο Λονδίνο όπου και αναζητείται.

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Η Ασφάλεια είχε φωτογραφικό υλικό από το σημείο της επίθεσης από το 2019 και από την ανάλυση των αρχείων που κατασχέθηκαν από επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στο Κουκάκι το 2020 εντοπίστηκαν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ψηφιακά αρχεία που περιείχαν φωτογραφίες με τους δράστες από διακοπές, όπου οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να φορούν τα ίδια ρούχα με αυτά της επίθεσης στην Marfin.

Κάπως έτσι η ανακρίτρια που πήρε στα χέρια της όλο το υλικό προχώρησε στα δυο εντάλματα σύλληψης τα οποία και εκτελέστηκαν το πρωί της Παρασκευής 10/7.

Marfin: Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν οι δυο κατηγορούμενοι

Αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα βρεθούν την Τρίτη το πρωί, όταν θα απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν , υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.