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ΣΥΡΙΖΑ για τον τραυματισμό πολίτη στο Άργος από αστυνομικούς: “Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα”

"Αυτονόητη η πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης"

ΣΥΡΙΖΑ για τον τραυματισμό πολίτη στο Άργος από αστυνομικούς: “Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα”
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον βαρύτατο τραυματισμό πολίτη στο Άργος από αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

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Ο βαρύτατος τραυματισμός του εικοσάχρονου πολίτη στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, από τα όπλα αστυνομικών, αναδεικνύει για πολλοστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο.

Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό. Είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην άγρια Δύση.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

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