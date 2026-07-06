Βάγια Νέστορα: Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Ιουλίου, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία η Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα.

Τη σχετική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επίσης βρισκόταν στο κτίριο και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην πολυκατοικία τους.

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Η εξόδιος ακολουθία για το θύμα της τραγωδίας θα ψαλεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.

Η ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέστορα:

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μας μητέρας, συζύγου και γιαγιάς, Βάγιας Νέστορα, θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας».