Τραμπ: Έφτασε στην Άγκυρα με το νέο Air Force One αλλά έφυγε με το παλιό – Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή

Με διαφορετικό προεδρικό αεροσκάφος αναχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, όπου βρέθηκε για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε στο παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία, επιβιβαζόμενος αργότερα στο νέο Air Force One στη Βρετανία, παρ’ ότι έφτασε στην Άγκυρα με το αεροσκάφος που έλαβε δώρο από το Κατάρ.

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Όπως αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι άτομα με γνώση του θέματος, η αλλαγή αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας που σχετίζονται με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και κατόπιν υπόδειξης της Μυστικής Υπηρεσίας.

Οι αναβαθμίσεις στο αεροσκάφος που προσέφερε το Κατάρ ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρόνο, ώστε ορισμένοι ειδικοί εξέφρασαν την ανησυχία ότι το αεροπλάνο ενδέχεται να μην είναι τόσο ασφαλές όσο το παλιό Air Force One.

«Η αλλαγή υπογραμμίζει τα ερωτήματα σχετικά με το αν το νέο αεροσκάφος διαθέτει επαρκή μέτρα ασφαλείας», σχολιάζουν οι NYT αναφέροντας ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με το αν το επισπευσμένο χρονοδιάγραμμα χρήσης του νέου αεροσκάφους επέτρεψε την προσθήκη προηγμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και άλλων τροποποιήσεων που χρησιμοποιούνται για την προστασία του Αμερικανού προέδρου.

Σημειώνεται ότι το ταξίδι του Τραμπ στην Τουρκία για ήταν το πρώτο διεθνές ταξίδι που πραγματοποιήθηκε με το νέο αεροσκάφος και ήρθε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν, χώρα που συνορεύει με την Τουρκία.

«Είμαι το νούμερο ένα στη λίστα του Ιράν»

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι θα χρησιμοποιούσε το παλιό Air Force One για να μεταβεί από την Άγκυρα στη βάση της RAF στο Μίλντενχολ της Βρετανίας, ενώ το νέο αεροσκάφος θα αναχωρούσε νωρίτερα για να πραγματοποιήσει στάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις προκειμένου τα αμερικανικά στρατεύματα που υπηρετούν εκεί να μπορέσουν να το επισκεφθούν το «εξαιρετικό» αεροσκάφος.

Όταν ερωτήθηκε στην Άγκυρα εάν κάποια απειλή για το πρόσωπό του ήταν ο λόγος που οδήγησε στην αλλαγή αεροσκάφους για την αναχώρησή του από την Τουρκία, δεν απάντησε ευθέως, αλλά αναγνώρισε την πιθανή απειλή. «Είμαι το νούμερο ένα στη λίστα του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

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Πάντως, αν και, κατά τις πηγές των NYT, το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του παλαιότερου, η αλλαγή αεροσκάφους έγινε για προληπτικούς λόγους και δεν υπαγορεύτηκε από κάποια συγκεκριμένη απειλή.

«Το νέο Air Force One είναι ένα αεροσκάφος τεχνολογίας αιχμής, εξοπλισμένο με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την ασφάλεια του προέδρου και του επιτελείου του», φέρεται να δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Σεούνγκ.

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«Όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, και εμείς χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο —συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αντιπερισπασμού και παραπλάνησης— για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», πρόσθεσε.