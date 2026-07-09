Σήμερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα – Με ιδιωτικό ασθενοφόρο η κόρη της στο “τελευταίο αντίο”

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 9 Ιουλίου θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη Τετάρτη, 1 Ιουλίου.

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και η κόρη της εκλιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

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Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας». Οι δωρεές μπορούν να κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204), με κωδικό δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Η Αφροδίτη Νέστορα σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει υπό νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης

Παρά τις αντιρρήσεις των ιατρών που την παρακολουθούν θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη με ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Από εκεί αναμένεται να γυρίσει πίσω στο Παπανικολάου.