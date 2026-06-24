Τάκης Γκώνιας: Την Πέμπτη στην Λιβαδειά η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών
Ανείπωτη είναι η θλίψη που σκόρπισε στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου ο θάνατος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκώνια σε ηλικία 54 ετών.
Την είδηση έκανε γνωστή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου η ΠΑΕ Λεβαδειακός.
Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 17:00.
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