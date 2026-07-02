Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή των εκρήξεων στο σπίτι της Α.Νέστορα – Στα χνάρια των εμπρηστών οι Αρχές

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να προαναγγέλλει άμεσες εξελίξεις, ακόμα και εντός της ημέρας, και να τονίζει πως η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της.

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Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τους γονείς της.

Στο βίντεο έχουν αποτυπωθεί οι λάμψεις από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις, που άφησαν πίσω τους μια νεκρή, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές:

Δημογλίδου: «Τουλάχιστον 3 οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων – Έρχονται άμεσες εξελίξεις»

Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναμένονται σύντομα εξελίξεις από τις έρευνες των Αρχών και μάλιστα μέσα στις επόμενες ώρες.

«Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», τόνισε η κυρία Δημογλίδου και πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

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Όπως εξήγησε, οι αρχές διαπιστώνουν κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, καθώς χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και ο ίδιος τύπος εμπρηστικού μηχανισμού.

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εκτεταμένου βιντεοληπτικού υλικού από μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων.

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Απαντώντας για την επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι δράστες τέτοιων ενεργειών επιλέγουν συνήθως σημεία όπου είναι ευκολότερο να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τις Αρχές ή πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική φρούρηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στα σημεία των επιθέσεων έχει πραγματοποιηθεί ενδελεχής αυτοψία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας πως «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».

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Αναφερόμενη, επίσης, στις παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. τα τελευταία χρόνια για την εκκένωση καταλήψεων, σημείωσε ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους, κάτι που, όπως είπε, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.

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Με αφορμή τη θανατηφόρα κατάληξη της υπόθεσης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. έστειλε και ένα σαφές μήνυμα κατά της βίας: «Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή».

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.