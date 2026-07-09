Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα για το 2026 – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος εντοπίστηκε στη χώρας μας, όπως αναφέρει σημερινή (9/7) ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι διαγνώσθηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026. Πρόκειται για περιστατικό μηνιγγοεγκεφαλίτιδας, ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου 2026 και πιθανότερο τόπο έκθεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών (Δήμο Αγίας Παρασκευής).

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Κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Από το 2010 και μετά, καταγράφονται κρούσματα και στη χώρα μας, σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Ως εκ τούτου, τον Μάιο 2026, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για τη νόσο και εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση του κοινού, με συστάσεις για τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια.

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή). Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Οδηγίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

· Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

· Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). Συγκεκριμένα:

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– Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

– Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

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– Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

– Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

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Προσοχή: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

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Ο ΕΟΔΥ θα δημοσιεύει κάθε Τετάρτη επικαιροποιημένες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης, με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα (αριθμό κρουσμάτων σε επίπεδο Δήμου), από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τους Δήμους της χώρας όπου καταγράφηκαν κρούσματα της νόσου κατά την περίοδο 2026 (και στους οποίους, επομένως, σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός).