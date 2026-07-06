Τζένη Ζαχαροπούλου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” στην ηθοποιό (φωτογραφίες)
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο
Το τελευταίο “αντίο” είπαν οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στην ηθοποιό Τζένη Ζαχαροπούλου, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.
Η Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο.
Η Άννα Φόνσου, η οποία την αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατό της, έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία, όπως και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Πολλοί ήταν και εκείνοι που τίμησαν την ηθοποιό στέλνοντας στεφάνια.
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