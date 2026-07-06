Τζένη Ζαχαροπούλου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” στην ηθοποιό (φωτογραφίες)

Το τελευταίο “αντίο” είπαν οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στην ηθοποιό Τζένη Ζαχαροπούλου, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο.

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Η Άννα Φόνσου, η οποία την αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατό της, έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία, όπως και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Πολλοί ήταν και εκείνοι που τίμησαν την ηθοποιό στέλνοντας στεφάνια.