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Τρίκαλα: Ξύπνησε και βρήκε άγνωστο άνδρα πάνω από το κρεβάτι της – Τον καταδίωξε με ένα μπρίκι

H γυναίκα διατήρησε την ψυχραιμία της και αντέδρασε άμεσα

Τρίκαλα: Ξύπνησε και βρήκε άγνωστο άνδρα πάνω από το κρεβάτι της – Τον καταδίωξε με ένα μπρίκι
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο βίωσε μια γυναίκα το πρωί της Πέμπτης 9/7 στα Τρίκαλα όταν ξύπνησε και αντίκρισε έναν άγνωστο άνδρα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Trikalaopinion ο άνδρας είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από το σπίτι του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, εισήλθε στην κατοικία της γυναίκας.

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Παρά τον έντονο τρόμο που βίωσε, η γυναίκα διατήρησε την ψυχραιμία της και αντέδρασε άμεσα, καταδιώκοντας τον εισβολέα με ένα… μπρίκι στο χέρι, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το σπίτι.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως η Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου εξετάζεται, ενώ δρομολογούνται ήδη οι διαδικασίες για την ακούσια νοσηλεία του.

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