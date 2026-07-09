Απάντησε στον Γεωργιάδη η Καρυστιανού: «Ποιους εξυπηρέτησαν οι αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

Τη δική της απάντηση στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη έστειλε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της πήρε θέση για όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης εις βάρος του Αλέξη Τσίπρα πως πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Δύο απαντήσεις στον κ. Άδωνη Γεωργιάδη:

Δύο απαντήσεις στον κ. Άδωνη Γεωργιάδη:

1. Η πρώτη για την άγνοια του περί της δυνατότητας βέτο της Ελλάδος στην ίδρυση δύο νέων Νατοϊκών στρατηγικών κέντρων στην Τουρκία, με έδρα στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, τα οποία θα ενισχύσουν κατακόρυφα την επιρροή και τον ρόλο… pic.twitter.com/lzPZlToUDS— Maria Karystianou (@mkaristianou) July 9, 2026

Η πρώτη για την άγνοια του περί της δυνατότητας βέτο της Ελλάδος στην ίδρυση δύο νέων Νατοϊκών στρατηγικών κέντρων στην Τουρκία, με έδρα στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, τα οποία θα ενισχύσουν κατακόρυφα την επιρροή και τον ρόλο της Τουρκίας σε περιοχές κομβικής σημασίας για την Ελλάδα∙ και

Η δεύτερη ότι σε όσα καταλόγισε στον Πρώην ΠΘ, Αλέξη Τσίπρα περί χρηματισμού κατά τη σύνταξη των Ποινικών Κωδίκων το 2019 με Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μιχάλη Καλογήρου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε μόνο την σκανδαλώδη μετατροπή του εγκλήματος της δωροδοκίας υπαλλήλου για πράξη αντίθετη στα καθήκοντά του από κακούργημα σε πλημμέλημα, και μάλιστα για μόλις 4 μήνες (!) από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Από αυτήν την «αλλαγή» εξυπηρετήθηκαν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι- φημολογείται μάλιστα ότι έτσι απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής και πασίγνωστος μεγαλοσχήμονας επιχειρηματίας.

Παρέλειψε όμως ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει ότι:

(α) με τον ίδιο ακριβώς Ποινικό Κώδικα της Κυβέρνησης Τσίπρα στο τέλος της θητείας του (ν. 4619/2019), καταργήθηκε η αναστολή της παραγραφής του προϊσχύσαντος ΠΚ για το πλημμέλημα της παιδεραστίας – ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων άνω των 15 ετών έναντι αμοιβής, αλλαγή, με βάση την οποία 6 μήνες μετά, στα τέλη του 2019, ο από τα μαθητικά χρόνια επιστήθιος φίλος του Πρωθυπουργού και επί δεκαετίες σύμβουλος του, Νίκος Γεωργιάδης απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων έναντι αμοιβής για τις οποίες κατηγορούνταν, όχι βέβαια στην ουσία, αλλά ακριβώς ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ με βάση αυτήν την τροποποίηση του ΠΚ που μείωσε την προστασία των ανηλίκων που πέφτουν θύματα τόσο αποτρόπαιων εγκληματικών πράξεων∙

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(β) επίσης, με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Κυβέρνησης Τσίπρα στο τέλος της θητείας του (ν. 4620/2019), προβλέφθηκε σκανδαλωδώς – πριν η διάταξη αλλάξει και πάλι 4 μήνες μετά (!) – ότι ο Άρειος Πάγος μπορούσε να κηρύσσει μια υπόθεση παραγεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται η αίτηση αναίρεσης του καταδικασμένου να είναι καν βάσιμη (!). Με απλά λόγια, αρκούσε η αίτηση να είναι τυπικά παραδεκτή, χωρίς να είναι και ουσιαστικά βάσιμη, ώστε να απαλλαγεί ο κατηγορούμενος λόγω παραγραφής. Και από αυτήν την «τροποποίηση» που προκάλεσε τις αντιδράσεις του νομικού κόσμου εξυπηρετήθηκαν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, ενώ με βάση αυτήν απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής και άλλος μεγαλοσχήμονας επιχειρηματίας!

Για να είναι ενήμερος ο ελληνικός λαός πρέπει να ερευνηθεί ποιους εξυπηρέτησαν συγκεκριμένα, αυτές οι αντίθετες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα στοχευμένες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις των μελών των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την αλλαγή του ΠΚ και του ΚΠΔ που θα αναγνώσετε εδώ:

Και βέβαια αναμένουμε και την άποψη του κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, νυν Πρόεδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος έλαβε γνώση των παραπάνω αφού ορίστηκε μέσα σε ένα μόλις μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2019, επί θητείας της ΝΔ, Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκ νέου τροποποίηση του ΠΚ!