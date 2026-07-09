Γαλλία – Μαρόκο: Η ώρα και το κανάλι της μάχης για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνουν το βράδυ της Πέμπτης οι Γαλλία και Μαρόκο.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες που θέλουν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, θα τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

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Η Γαλλία είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά και το Μαρόκο όπως έχει αποδείξει δεν θα παραδοθεί τόσο εύκολα και θα προσπαθήσει να κάνει μια ακόμη μεγάλη έκπληξη και να πετάξει εκτός συνέχειας τους «τρικολόρ».

For a place in the Semi-final 📈#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Να θυμίσουμε, ότι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσεις στις 23:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.