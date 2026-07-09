Ο Όμιλος Τσέτη στο Health Nexus Forum 2026 στο Βέλγιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία

Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μετασχηματίσει την υγειονομική περίθαλψη, παραμένοντας ταυτόχρονα ηθική, διαφανής και ανθρωποκεντρική; Αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που τέθηκαν στο Health Nexus Forum 2026 – “Ethics, Policy & Innovation in the Quantum Age: Shaping Responsible AI through Digital Literacy and Governance”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λουβέν του Βελγίου.

Εκπροσωπώντας τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ο Σπύρος Κίντζιος, Corporate Development and Strategy Director, συμμετείχε στη διαδραστική συζήτηση “From Pipelines to Platforms: Pharma Innovation”, όπου αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τη φαρμακευτική καινοτομία, δημιουργεί νέα μοντέλα συνεργασίας και επαναπροσδιορίζει το ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας στην εποχή των αλγορίθμων.

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Το Forum, που διοργανώθηκε από το Nanopoulos Foundation και το Digital Health Literacy & Policy Hub, με ιδρυτές τον Καθηγητή Δημήτρη Β. Νανόπουλο και τη Dr. Όλγα Τζωρτζάτου Νανοπούλου, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, φορέων χάραξης πολιτικής, πολυμερών οργανισμών και του οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας.

Κατά τη διάρκεια του forum αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα επίκαιρες θεματικές γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, τον ψηφιακό και AI εγγραμματισμό (AI Literacy), τη διακυβέρνηση και το κανονιστικό πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις νέες βιοϊατρικές εφαρμογές της AI και τις προϋποθέσεις για μια υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και ανθρωποκεντρική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Το Nanopoulos Foundation – μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη- προάγει την επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνική ευημερία μέσα από διεθνείς πρωτοβουλίες όπως

το Digital Health Literacy & Policy Hub, το οποίο προωθεί την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία. Τον Μάιο του 2025 είχε διοργανώσει για 3η φορά το Biomed-AI Summer School έχοντας ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές την Πρόεδρο του ΟΦΕΤ, Ιουλία Τσέτη, η οποία ήταν η πρώτη εκπρόσωπος του επιχειρείν από τον ιδιωτικό τομέα που συμμετείχε στο συγκεκριμένο θεσμό.

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη συγκαταλέγεται στους early adopters της AI στο βιομηχανικό οικοσύστημα της Ελλάδας. Διαχρονικά χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ενώ τα τελευταία χρόνια ενισχύει νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) που εξειδικεύονται σε εφαρμογές AI, μετασχηματίζοντας τις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα μέσω του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης, μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που μεταξύ άλλων στηρίζει φοιτητές των επιστημών υγείας στο ερευνητικό τους έργο, έχει απονείμει περισσότερες από 50 υποτροφίες από το 2018.-