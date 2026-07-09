Άλλαξε το σκηνικό του καιρού: Καλοκαιρινή μπόρα ξέσπασε στην Αττική

Άλλαξε το σκηνικό του καιρού το απόγευμα της Πέμπτης 9/7 στην Αττική καθώς ξέσπασε καλοκαιρινή βροχή.

Συγκεκριμένα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής οι ουρανοί άνοιξαν, με τους πολίτες να παίρνουν ανάσες δροσιάς από τις υψηλές θερμοκρασίες.

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Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία η καταιγίδα ήταν έντονη δημιουργώντας και προβλήματα στις μετακινήσεις και τους δρόμους.

Παράλληλα, βροχές έχουν ξεσπάσει σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες επηρεάζονται η Εύβοια, η ανατολική Στερεά.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 10/7

Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στη Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-07-2026 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 4 μποφόρ) και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει, το Σάββατο στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.