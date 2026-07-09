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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί 1 ελικόπτερο (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί 1 ελικόπτερο (Βίντεο)
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:00

Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου καίγονται ξερά χόρτα.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, καταβάλλοντας προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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