Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί 1 ελικόπτερο (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου καίγονται ξερά χόρτα.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, καταβάλλοντας προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι του δήμου Δέλτα #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.