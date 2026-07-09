Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Επιχειρεί 1 ελικόπτερο (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου καίγονται ξερά χόρτα.
Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, καταβάλλοντας προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι του δήμου Δέλτα #Θεσσαλονίκη.
Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
πηγή στην Google
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