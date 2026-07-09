Πειραιάς: Συνελήφθη 47χρονος για καλλιέργεια κάνναβης – Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στο σπίτι του

Πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, εντόπισαν στελέχη του γραφείου Ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος έπειτα από έφοδο σε σπίτι στον Πειραιά, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων ενόψει της θερινης περιόδου. Ο 47χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος και συνελήφθη, είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση της υδροπονικής καλλιέργειας σε αποθηκευτικό χώρο της οικίας του, ενώ από τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώθηκε πως είχε ξεκινήσει την παραγωγή κάνναβης.

Η αιφνιδιαστική έρευνα των στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και της «Κέλλυ», του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκε παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού.

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Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων:

* ένα χάρτινο κυτίο με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 89 γραμμαρίων,

* οκτώ νάιλον ανισοβαρείς συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 141 γραμμαρίων,

* έξι ανισοβαρή γυάλινα δοχεία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 6.890 γραμμαρίων,

* πλήθος σπόρων κάνναβης,

* μία νάιλον πλαστική συσκευασία με κέικ κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 17 γραμμαρίων,

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* δύο πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 γραμμαρίων,

* μία σακούλα με αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 258 γραμμαρίων,

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Η εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας αποσυναρμολογήθηκε και κατασχέθηκε, όπως επίσης ένα αεροβόλο όπλο με βαλιτσάκι μεταφοράς, τρία κουτιά που περιέχουν φυσίγγια των 4,5 cal, δύο ζυγαριές ακριβείας, μία σακούλα με πλήθος κενών πλαστικών συσκευασιών και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σε βάρος του 47χρονου συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και «Περί όπλων» και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά.