Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε εμπρησμό ο 76χρονος – Τι είχε πει αρχικά στην προανάκριση

Σε εμπρησμό φαίνεται να οφείλεται η φωτιά στο Σισμανόγλειο που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7) και αναστάτωσε γιατρούς και ασθενείς. Ειδικότερα, στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται 76χρονος που ομολόγησε εμπρησμό ο οποίος όπως φαίνεται δεν έγινε κατά λάθος όπως υποστήριξε αρχικά.

Ο ηλικιωμένος σύμφωνα με πληροφορίες, είπε αρχικά ότι το συμβάν έγινε κατά λάθος ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν πείστηκαν απόλυτα από το ισχυρισμό του και συνέχισαν να πιέζουν στην προανακριτική διαδικασία

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Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 04:53, εντός χώρου του Σισμανόγλειου και συγκεκριμένα σε θάλαμο νοσηλείας του 1ου ορόφου. Για το κίνητρο ανέφερε διάφορες δικαιολογίες και συγκεκριμένα πότε ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και δεν τον πρόσεχαν, πότε ότι είχε προβλήματα με το περιβάλλον του και άλλα παρόμοια.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του. Ο 76χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ο 76χρονος, που έγινε… καπνός από το δωμάτιο εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΕΛΑΣ.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έπειτα από έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στο μεταξύ, εικόνες πλήρης καταστροφής στον θάλαμο 8 της A’ Παθολογικής Κλινικής του «Σισμανόγλειου» νοσοκομείου μετά την μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Όπως προέκυψε από την αυτοψία στο χώρο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 76χρονος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στον ίδιο θάλαμο νοσηλεύονταν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ ο δεύτερος, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία νοσηλεύτριας, που τον μετέφερε με το κρεβάτι του.