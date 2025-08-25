Τραγωδία στο Αγρίνιο: Γυναίκα “βούτηξε” από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα, Δευτέρα (25/08) το βράδυ στο Αγρίνιο, όταν μία γυναίκα εντοπίστηκε να κρέμεται από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, η 45χρονη γυναίκα φέρεται να απείλησε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι. Μετά από λίγα λεπτά έκανε πράξη την απειλή της κι έπεσε από το μπαλκόνι τετάρτου ορόφου επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου, λίγα μέτρα μετά την συμβολή της με την Δ. Σταϊκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίοικοι άκουσαν τις φωνές της και ενημέρωσαν τις αρχές. Σημειώνεται ότι για λίγα λεπτά η γυναίκα βρισκόταν στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού, σοκάροντας γείτονες και περαστικούς.

Στο σημείο είχε σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική οι οποίοι προσπάθησαν να μεταπείσουν την γυναίκα. Μάλιστα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τοποθετήσουν κάποιο ειδικό στρώμα, ωστόσο η γυναίκα έπεσε, χάνοντας τη ζωή της, προτού φουσκώσει το στρώμα.

Η 45χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς της αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε βίντεο από το σημείο