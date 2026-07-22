Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου – Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη (βίντεο)
Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές για φωτιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Ανω Κεράσοβο στο Δήμο Αγρινίου Αράκυνθου το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7).
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αγρίνιο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.
Μάλιστα, για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.
πηγή στην Google
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