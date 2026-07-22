Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου – Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη (βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές για φωτιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Ανω Κεράσοβο στο Δήμο Αγρινίου Αράκυνθου το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αγρίνιο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.

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