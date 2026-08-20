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Κορωπί: Σε 20 λεπτά έσβησαν τη φωτιά στην Αγία Τριάδα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής στην Αγία Τριάδα Κορωπίου – Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα και την 1η ΕΜΟΔΕ.

Κορωπί: Σε 20 λεπτά έσβησαν τη φωτιά στην Αγία Τριάδα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Μέσα σε μόλις 20 λεπτά κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (20/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 20:00, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά από την εκδήλωσή της.

Κορωπί: Επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε επίσης ο Δήμος Κρωπίας με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε σε περίπου 20 λεπτά.

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