DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες

Πυρκαγιά στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ