Πυρκαγιά στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).