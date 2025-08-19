Αγρίνιο: Τροχαίο με 16χρονο μοτοσικλετιστή – Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης (19/08) στο Αγρίνιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας 16χρονος αναβάτης μηχανής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Λεπενού του Αγρινίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το agrinionews.gr, ξέφυγε από την πορεία της η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αρχικά, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύμα στο κεφάλι, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία.