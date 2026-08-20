Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παρατείνονται τα μέτρα στην Κρήτη έως τις 3 Σεπτεμβρίου – Τι ισχύει

Παρατείνονται από την Παρασκευή 21 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το νησί παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερο από τη νόσο, ωστόσο η αύξηση των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, οδήγησε στην απόφαση παράτασης των περιορισμών.

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Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις μετακινήσεις των ζώων, τους κανόνες βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες και την είσοδο αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη χώρα.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή επιτρέπονται εντός της Κρήτης, ενώ οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας.

Επιτρέπονται επίσης μετακινήσεις για αλλαγή χειμερινού βοσκότοπου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, απαγορεύεται η ανάμειξη ζώων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές.

Όλες οι επιτρεπόμενες μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και με πιστοποιημένα και απολυμασμένα οχήματα.

Καραντίνα 21 ημερών – Παραμένει η απαγόρευση εισόδου στην Κρήτη

Τα ζώα που μετακινούνται προς νέα εκτροφή θα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

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Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης της νόσου στο νησί.

Αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

στην απολύμανση,

στον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές,

στην απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων,

και στην καθημερινή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου.

Αυξημένη επαγρύπνηση ζητείται επίσης από σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς, επιχειρήσεις ζωοτροφών και ιδιώτες κτηνιάτρους.

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Η έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά οποιουδήποτε ύποπτου περιστατικού θεωρείται κρίσιμη για να παραμείνει η Κρήτη εκτός της ζώνης εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στις 3 Σεπτεμβρίου η επανεκτίμηση των μέτρων

Τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν με βάση την επιδημιολογική εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί.

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Μέχρι τότε, στόχος είναι να διατηρηθεί η Κρήτη ελεύθερη από τη νόσο, την ώρα που στην ηπειρωτική Ελλάδα καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων.