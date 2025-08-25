Άγιος Παντελεήμονας: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου αγοριού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από την εξαφάνιση ενός 13χρονου κοριτσιού στον Άγιο Παντελεήμονα όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, στις 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 16:00, ο 14χρονος Μαλίκ Ιντάν, ιρακινής καταγωγής, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την επόμενη μέρα για την εξαφάνισή του και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του καθώς ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Ο Μαλίκ έχει ύψος 1,60μ, κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρο καπέλο jockey, άσπρη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, με τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert, διαθέσιμη για Android και Apple κινητά.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να συνεργάζεται με τις αρχές και τα ΜΜΕ, εκδίδοντας αφίσες και χρησιμοποιώντας διεθνείς συνεργασίες για τον άμεσο εντοπισμό και ασφαλή επιστροφή του ανήλικου.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης.