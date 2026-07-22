Αγρίνιο: Συνελήφθη 43χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στο Αγρίνιο, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζι, όπου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τη χρήση τροχού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες δυνάμεις.

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Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.

Εκατοντάδες πρόστιμα και συλλήψεις μέσα στο 2026

Με αφορμή το νέο περιστατικό, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη πυρκαγιών παραμένουν εντατικοί σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 591 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 819.930,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 211 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 185 αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 περιστατικά από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι ανακριτικές της υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προχωρώντας σε ελέγχους και στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.