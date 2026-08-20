Ευρωπαϊκός θρίαμβος για τον ΟΦΗ: «Διέλυσε» 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ισοπαλίες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Περίληψη Ο ΟΦΗ θριάμβευσε με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε, αν και είχε προηγηθεί 2-0.

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στη Νορβηγία.

Οι ελληνικές ομάδες θα δώσουν τις ρεβάνς τους την 27η Αυγούστου, με τον ΟΦΗ να έχει το σαφές προβάδισμα.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον ΟΦΗ ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή βραδιά της Πέμπτης (20/8) για τις ελληνικές ομάδες, με τους Κρητικούς να πραγματοποιούν εντυπωσιακή εμφάνιση και να επικρατούν με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League.

Αντίθετα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις έδρες τους στα playoffs του Conference League. Οι «πράσινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε, παρότι είχαν προηγηθεί με δύο γκολ, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα.

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Θρίαμβος του ΟΦΗ – «Αγκάλιασε» την πρόκριση με το 3-0

Ο ΟΦΗ έζησε μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία.

Ο Ταξιάρχης Φούντας άνοιξε τον δρόμο για τον θρίαμβο στο 19ο λεπτό, όταν μετά το γύρισμα του Αϊτόρ και την κόντρα της μπάλας σε αμυντικό της ΤΣΣΚΑ, πλάσαρε ιδανικά για το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης ανέλαβε ξανά δράση στο 51′, αυτή τη φορά από την άσπρη βούλα, πετυχαίνοντας το 2-0 και βάζοντας γερά θεμέλια για τη μεγάλη νίκη.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ντίκμαν στις καθυστερήσεις, με εξαιρετικό αριστερό πλασέ από τα δεξιά, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Κρητικών.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική θέση για να σφραγίσει στη Σόφια την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.

Παναθηναϊκός: Από το 2-0 στο σοκ του 2-2

Απίστευτη τροπή είχε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ.

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Οι «πράσινοι» είχαν απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος σκόραρε δύο φορές μέσα σε έξι λεπτά. Στο 55′ έκανε το 1-0, ενώ στο 61′ με πανέμορφο «σκαφτό» πλασέ σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 2-0.

Κι όμως, η νίκη χάθηκε στο φινάλε.

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Ο Ουμάρ μείωσε σε 2-1 στο 89′ και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης «χτύπησε» ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και προκαλώντας ψυχρολουσία στους «πράσινους».

Έτσι, όλα παραμένουν ανοιχτά για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία.

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ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Η πρόκριση θα κριθεί στη Νορβηγία

Ούτε ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στην Τούμπα, μένοντας στο 1-1 με την Μπραν.

Οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ στο 57ο λεπτό, όταν ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Έρικσεν με ψύχραιμο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τελικά την απάντηση στο 80′, με τον Μπάμπα να σκοράρει με κεφαλιά και να διαμορφώνει το 1-1.

Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την πρόκριση στη League Phase του Conference League να κρίνεται πλέον στη Νορβηγία.

Τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων

Europa League

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0

Conference League

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2

Οι τρεις ελληνικές ομάδες θα δώσουν τις ρεβάνς τους την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τον ΟΦΗ να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να καλούνται να διεκδικήσουν εκτός έδρας την πρόκριση.