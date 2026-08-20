ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher βιβλίων – Πώς θα δείτε αν είστε δικαιούχοι

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς και το μητρώο παρόχων.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 150.000 επιταγών αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τους προσωρινούς πίνακες μέσω της ιστοσελίδας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πότε και πώς γίνονται οι ενστάσεις

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση, εφόσον διαφωνούν με τα αποτελέσματα.

Η προθεσμία ξεκινά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 10:00 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Επιταγές αγοράς βιβλίων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο υποβάλλουν ένσταση, όπως για παράδειγμα εσφαλμένη μοριοδότηση ή πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, και να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.

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Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πώς λειτουργεί το voucher των 25 ευρώ

Το πρόγραμμα των επιταγών αγοράς βιβλίων θα «τρέξει» από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Κάθε επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και αξία 25 ευρώ.

Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το βιβλίο που επιθυμούν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων, με έκπτωση 10%.

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Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος