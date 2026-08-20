Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2: Απίστευτο «κάζο» στο φινάλε

Περίληψη Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Τεττέη στο 55′ και 61′, αλλά η Χράντετς Κράλοβε αντεπίθεσε.

Στο 89ο λεπτό, ο Ουμάρ μείωσε σε 2-1, ενώ στην τελευταία φάση, στο 90+6′, ισοφάρισε σε 2-2.

Η ισοπαλία αυξάνει την πίεση στην επαναληπτική αναμέτρηση για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο Τεττέη έδειξε εξαιρετική ατομική ενέργεια για να σκοράρει το 1-0 και πέτυχε το δεύτερο γκολ με «σκαφτό» πλασέ.

Απίστευτη εξέλιξη στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να βλέπει μέσα σε λίγα λεπτά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε χτίσει με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη να εξανεμίζεται.

Οι «πράσινοι» είχαν φτάσει στο 2-0 με δύο προσωπικά γκολ του Τεττέη στο 55’ και το 61’, δείχνοντας να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ωστόσο, η Χράντετς Κράλοβε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 2-0 στο 2-2 μέσα σε ένα εφιαλτικό φινάλε

Στο 89ο λεπτό, έπειτα από απομάκρυνση του Ντε Φράι και κόντρα της μπάλας, ο Ουμάρ βρέθηκε απέναντι από την εστία και πλάσαρε εύστοχα, μειώνοντας σε 2-1.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Παναθηναϊκός θα κρατούσε έστω τη νίκη, στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 90+6’, ο Ουμάρ «χτύπησε» ξανά και διαμόρφωσε το 2-2, παγώνοντας το ΟΑΚΑ.

Έτσι, το «τριφύλλι» έχασε μέσα από τα χέρια του ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία και πλέον η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στον επαναληπτικό.

Απίθανη ατομική ενέργεια του Τεττέη για το 1-0

Ο επιθετικός των «πράσινων» πήρε την μπάλα και με πείσμα και επιμονή κατάφερε να περάσει ανάμεσα από την άμυνα των Τσέχων, ολοκληρώνοντας εξαιρετικά την ατομική του προσπάθεια και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Με το γκολ του Τεττέη, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με 1-0 στο 55′, βάζοντας «φωτιά» στην αναμέτρηση.

Δεύτερο γκολ του Τεττέη με φοβερό «σκαφτό» πλασέ

Ο Τεττέη μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση, «σκάβοντας» την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα των Τσέχων για το 2-0. Έτσι, ο στράικερ του «τριφυλλιού» πέτυχε δύο προσωπικά τέρματα μέσα σε μόλις έξι λεπτά, έχοντας ανοίξει το σκορ στο 55′.