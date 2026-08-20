Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες στο Αγρίνιο

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, 18 Αυγούστου στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος

του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, απάτη και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον «λογιστή» τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και τον έπεισε παθόντα να τοποθετήσει στην αυλή της οικίας του, το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ, καθώς και μια μπιζουτιέρα, με κοσμήματα και τιμαλφή, συνολικής αξίας -25.000- ευρώ.

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Ο κατηγορούμενος άνδρας με άγνωστο συνεργό του μετέβησαν με μοτοσικλέτα στην οικία του παθόντα, όπου παρέλαβαν τα κοσμήματα και τα χρήματα.

Οι κινήσεις των δραστών κρίθηκαν ύποπτες από εκτός υπηρεσίας αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος απέσπασε τα κλειδιά της μοτοσικλέτας και ανέκοψε την διαφυγή τους.

Ο ένας κατηγορούμενος εγκατέλειψε στο σημείο την μπιζουτιέρα και τράπηκε σε φυγή πεζή, ωστόσο εντοπίστηκε άμεσα σε κοντινή απόσταση από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα και τα τιμαλφή, και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα των κατηγορούμενων. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.