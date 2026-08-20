Κινητικότητα προς την ΕΛ.Α.Σ. μετά τον Κεδίκογλου – Ποιοι πρώην βουλευτές κοιτούν προς Τσίπρα

Νέα κινητικότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς φαίνεται πως προκαλεί η ένταξη του Συμεών Κεδίκογλου στην ΕΛ.Α.Σ., με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

H κίνηση Κεδίκογλου εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει τον δρόμο και για άλλους πρώην –και παραιτηθέντες– βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι φέρονται να προσανατολίζονται πολιτικά προς τον Αλέξη Τσίπρα.

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς οι διεργασίες στον ευρύτερο χώρο συνεχίζονται και κάθε νέα μετακίνηση μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για τις ισορροπίες που διαμορφώνονται.

Ο Κεδίκογλου και το μήνυμα προς τους «πρώην»

Η περίπτωση του Συμεών Κεδίκογλου είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα, όταν είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα.

Πλέον, η ένταξή του στην ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να αποκτά ευρύτερη πολιτική σημασία, καθώς, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, λειτουργεί ως ένα πρώτο σήμα για την κινητικότητα που καταγράφεται μεταξύ πρώην στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση προσώπων που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα τα τελευταία χρόνια και οι επόμενες επιλογές τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλες διεργασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια στιγμή, πάντως, κινητικότητα καταγράφεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως σας είχε ενημερώσει το DEBATER, στην Κουμουνδούρου υπάρχει ενδιαφέρον για την επιστροφή πρώην βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια.

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Στο σχετικό παρασκήνιο αναφέρονται τα ονόματα των Αλέξανδρου Αυλωνίτη, Κυριακής Μάλαμα, Γιώτας Πούλου και Μυρτώς Κοροβέση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συζητήσεις ή βολιδοσκοπήσεις.

Το πολιτικό σκηνικό στον συγκεκριμένο χώρο, επομένως, παραμένει ρευστό, με την κίνηση Κεδίκογλου προς την ΕΛ.Α.Σ. να προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ των ανακατατάξεων.