Καιρός Παρασκευή 21/8: Ζέστη με 39άρια και έως 6 μποφόρ – Η πρόγνωση ΕΜΥ και meteo

Καλοκαιρινό σκηνικό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές.

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Η ΕΜΥ προβλέπει επίσης γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι.

Καιρός αύριο: Πού θα φτάσει τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, όπου σύμφωνα με το meteo ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 17 έως 36-38 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 32-34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34-36 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 37.

Στην Ήπειρο αναμένονται θερμοκρασίες από 17 έως 34-35 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 36-37 βαθμούς, με τοπικές μέγιστες στους 38.

Στα Επτάνησα ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 19 και 34-36 βαθμών, ενώ στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη μεταξύ 16 και 31-33 βαθμών. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πάντως, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 36-37 βαθμούς.

Από την πλευρά της, η ΕΜΥ προβλέπει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, με μέγιστες 37-38 βαθμών στα ηπειρωτικά, 34-36 βαθμών στα νησιά του Ιονίου, 29-30 στις Κυκλάδες, 33-34 στην Κρήτη και έως 36-37 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

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Έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Το meteo προβλέπει στο Αιγαίο βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν σταδιακά δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ.

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Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Καιρός στην Αθήνα: Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

Στην Αττική και την Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

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Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν στις ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με ένταση 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 21 Αυγούστου

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τη ζέστη να γίνεται περισσότερο αισθητή στα ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.