Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, η κηδεία του γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας όσο και της πολιτικής σκηνής.

Συγγενείς, στενοί φίλοι, συνάδελφοι από τον δημοσιογραφικό κόσμο και στελέχη από όλο το πολιτικό φάσμα συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια για να του απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό.

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Η ατμόσφαιρα στην εκκλησία ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο για την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια και την πολυετή προσφορά του στον δημόσιο βίο της χώρας.

Στην πρώτη γραμμή της συγκινητικής τελετής βρισκόταν η οικογένεια του Νάσου Αθανασίου, με τη σύζυγό του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη, να είναι συντετριμμένοι από τη μεγάλη απώλεια.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων που προσήλθαν για το τελευταίο «αντίο», ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Τέρενς Κουίκ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Σκουρολιάκο, την Έλενα Ακρίτα, τον Γιώργο Καραμέρο και τον Σωκράτη Φάμελλο, οι οποίοι αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους συνάδελφο και φίλο.

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους της γενιάς του, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στην τηλεόραση και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και να εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια της Αττικής.

Η πορεία του χαρακτηρίστηκε πάντα από αξιοπρέπεια και πίστη στις ιδέες του, κερδίζοντας τον σεβασμό ακόμα και των πολιτικών του αντιπάλων.

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Η οικογένεια του εκλιπόντος, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του και την πάγια επιθυμία του για προσφορά στον συνάνθρωπο, ζήτησε από τους συγγενείς, τους φίλους και τους απλούς πολίτες, αντί να καταθέσουν στεφάνια στην κηδεία, να διαθέσουν τα χρήματα αυτά για να συνδράμουν οικονομικά το έργο του ιδρύματος «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες από την κηδεία του Νάσου Αθανασίου:

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ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

NDPPHOTO / NDP PHOTO

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατό του

«Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούμε τον Νάσο Aθανασίου αύριο, Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, ας συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια»:

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